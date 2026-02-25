В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Меден Рудник от Бургас и семейство Янакиеви от Елхово.

Меден рудник посрещнаха третите си опоненти, в оспорвана игра и борба за точки до самия финал. Резултата откриха Янакиеви, които спечелиха първия рунд. Втори и трети бяха за Меден Рудник, но Янакиеви бързо изравниха в четвърти рунд. Пети рунд беше решаващ. Меден рудник си спечелиха правото да разкриват първи. Те успяха да познаят три отговора и това им донесе победа в играта с 424:222 точки.

В „Бързи пари“ събраха 85 точки и добавиха още 511,29 € от този епизод.

Днес Меден Рудник ще посрещнат семейство Ангелови от София.

