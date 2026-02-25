-
Марчин от Hell’s Kitchen: Как един мъж научи български заради любимата си?
-
Интуитивна игра в "Сделка или не"
-
От Том Джоунс до Едит Пиаф: Иво Димчев за магията на „Като две капки вода“
-
„Пресечна точка”: За цената на изборите през април и богатството на българите
-
„На кафе“ с Анелия, Симона Дянкова и поредния отпаднал от Hell’s Kitchen
-
Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Меден Рудник от Бургас и семейство Янакиеви от Елхово.
Меден рудник посрещнаха третите си опоненти, в оспорвана игра и борба за точки до самия финал. Резултата откриха Янакиеви, които спечелиха първия рунд. Втори и трети бяха за Меден Рудник, но Янакиеви бързо изравниха в четвърти рунд. Пети рунд беше решаващ. Меден рудник си спечелиха правото да разкриват първи. Те успяха да познаят три отговора и това им донесе победа в играта с 424:222 точки.
В „Бързи пари“ събраха 85 точки и добавиха още 511,29 € от този епизод.
Днес Меден Рудник ще посрещнат семейство Ангелови от София.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни