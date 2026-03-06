Марк Уолбърг и Чарлийз Терон подготвят обира на живота си в криминалния екшън "Италианска афера" тази събота от 22.00 ч. по NOVA. Филмът е римейк на култовата британска лента със същото име от 1969 година, а с новата екранизация се заема режисьорът на "Петък" и "Парламентьорът" – Феликс Гари Грей. Звездният актьорски състав включва имената на Доналд Съдърланд, Марк Уолбърг, Джейсън Стейтъм, Едуард Нортън, Чарлийз Терон, Сет Грийн и Мос Деф, които издигат историята на ново ниво.

"Италианска афера" разказва историята на банда елитни престъпници, които имат съвършен план за обир, чието изпълнение е безпогрешно, а измъкването им – чисто. Единствената опасност, която мозъкът зад грандиозния обир не забеляза, идва от член на собствената му банда. След като открадват изумително количество злато от строго охраняван палат във Венеция, Чарли и неговата банда – вътрешният човек Стив (Едуард Нортън), компютърният гений Лайл (Сет Грийн), майсторът зад волана Хубавеца Роб (Джейсън Стейтъм), експертът по експлозиви Ухото (Мос Деф) и ветеранът касоразбивач Джон Бриджър (Доналд Съдърланд), не могат да повярват, че един от тях е играл двойна игра. Но най-близкият приятел на Бриджър - Чарли Крокър (Марк Уолбърг) и дъщерята на стария касоразбивач – Стела (Чарлийз Терон), са решени да отмъстят на предателя по най-лошия възможен начин – като го оберат.

Дали ще успеят, гледайте в криминалния екшън “Италианска афера” тази събота от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова