Вълнуващ и романтичен празничен киноследобед очаква зрителите на NOVA тази неделя. От 12.30 ч. романтичната комедия „Тайната рецепта“ ще проследи историята на кулинарни състезания между готвачи. В лентата амбициозната готвачка Клио Морели ще се опита да спечели състезание за камиони за храна. След като красив готвач решава да й бъде конкуренция и паркира своя камион на улицата точно срещу нея, целта на Клио започва да придобива пикантен обрат.

По-късно от 14.15 ч. романтичната комедия „Наръчник по щастие“ ще ни разкаже за професионален спортен агент, изправен пред срив в кариерата си, който търси начин да се върне на върха. Когато започва да работи с талантлива консултантка, двамата създават нестандартен „план за щастие“, който обещава успех както в бизнеса, така и в личния живот. Докато преследват нови възможности, между тях се раждат чувства, които не са част от първоначалната стратегия. Романтична история за вторите шансове, баланса между работа и любов и смелостта да пренапишеш правилата си.

