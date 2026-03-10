17 непоказвани досега творби на световноизвестното артистично дуо Kристо и Жан-Клод се представят от днес в София. Изложбата CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE – NEW WORKS е във Vivacom Art Hall Оборище 5 и може да бъде разгледана до 10 април при свободен вход.

Експозицията включва нови проекти от творческия път на двамата артисти, както и 3D мапинг, който показва едни от най-емблематичните им реализации по света.

„През 2021 година изложбата беше посетена и видяна от множество хора и имаше грандиозен успех. Тази година в колаборация със семейството на Кристо в България показваме подписани произведения – литографии и фотографии, сред които „Райхстаг“, „Мастабата“, „Чадърите“, „Портите“, разказа Деница Гергова, арт директор на Vivacom Art Hall Оборище 5.

