Вълнуващ съботен филмов следобед предстои за цялото семейство с първата част от увлекателната телевизионна поредица „Изпечено убийство“. Историята ще запознае зрителите с жителите на малко градче, което на пръв поглед изглежда отегчително нормално, но погледнато отблизо, криещо дълбоко пазени тайни и неразгадани мистерии.

„Изпеченo убийствo: Мистерия с шоколадов чипс“ ни запознава с главната героиня Хана Суенсън, иновативна сладкарка, която е въвлечена в тежък криминален случай. Именно сладкарницата на Хана е мястото, където хората се събират и споделят своите тайни, които обаче никога не остават скрити за дълго време. След като намира своя добър приятел и доставчик мъртъв на алеята зад магазина си, идиличният свят на Хана се преобръща с краката нагоре.

„Изпечено убийство“ е американско-канадска филмова адаптация, базирана на уютните мистериозни романи, написани от американската писателка Джоан Флуке. Вълнуващият разказ се концентрира върху находчивата пекарка Хана Суенсън, изиграна от актрисата Алисън Суийни, и верният й спътник детектив Майк Кингстън, в чиято роля е чаровният актьор Камерън Матисън. Действието се развива в несъществуващо малко градче в щата Минесота, САЩ.

Не пропускайте развръзката на мистериозния случай във филма „Изпеченo убийствo: Мистерия с шоколадов чипс“ тази събота от 12.30 ч. по NOVA.

