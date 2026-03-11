Продължението на хитовата анимация от 2016 година, „Сами вкъщи 2“ продължава да изследва тайния живот на домашните любимци, когато стопаните им не са у дома.

Този път обаче териерът Макс и неговите пухкави приятели се впускат в нови забавни приключения, когато животът им се променя с появата на бебе в семейството. И докато Макс се учи да бъде по-смел, Снежко тръгва на „героична“ мисия, а останалите домашни любимци се сблъскват с неочаквани предизвикателства.

Не пропускайте забавната анимация „Сами вкъщи 2“ в събота от 14.20 ч. по NOVА.

Редактор: Боряна Димитрова