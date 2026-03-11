-
Стаси Айви и Мариян Станков - Мон Дьо със специално студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“
-
Марк Уолбърг и Чарлийз Терон изпълняват съвършения обир в "Италианска афера"
-
Том Круз се противопоставя на безмилостен злодей в "Мисията невъзможна 3"
-
Наемническа война застрашава милиони невинни хора по света в „King's Man: Първа мисия“ по NOVA
-
Премиера по NOVA: „Трансформърс: Възходът на зверовете“
-
Том Круз предотвратява световна криза в “Мисията невъзможна 2”
Гледайте забавната анимация „Сами вкъщи 2“ в събота от 14.20 ч. по NOVA
Продължението на хитовата анимация от 2016 година, „Сами вкъщи 2“ продължава да изследва тайния живот на домашните любимци, когато стопаните им не са у дома.
Този път обаче териерът Макс и неговите пухкави приятели се впускат в нови забавни приключения, когато животът им се променя с появата на бебе в семейството. И докато Макс се учи да бъде по-смел, Снежко тръгва на „героична“ мисия, а останалите домашни любимци се сблъскват с неочаквани предизвикателства.
Не пропускайте забавната анимация „Сами вкъщи 2“ в събота от 14.20 ч. по NOVА.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни