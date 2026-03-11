Тази събота от 22.00 ч. ще проследим филмовата екранизация по бестселъра „Един изстрел“ на световно известния автор Лий Чайлд. Писателят придобива голяма популярност и е отличен от „Ню Йорк Таймс“ за поредицата си хитови романи, изградени около героя следовател Джак Рийчър.

В напрегнатия екшън, изграден върху много тайни и неочаквани обрати, стрелец отнема живота на петима души и създава истински хаос в целия град. Всички улики сочат към задържания заподозрян, но при разпита единствената информация, която успяват да изкопчат от него е бележка с надпис „Повикайте Джак Ричър!“ Така започва шеметното препускане в търсене на истината, което изправя Джак Ричър срещу неочакван враг, дълбоко потаен и крайно изобретателен в насилието.

В главната мъжка роля на Джак Ричър се превъплъщава филмовата звезда Том Круз, който сам изпълнява голяма част от каскадите в продукцията, сред които бясно преследване с коли и впечатляващи бойни сцени. Круз не е в обичайната роля на добрия герой, а хладнокръвен следовател, готов да наруши правилата, за да постигне целите си. Ще успее ли героят му да разплете мащабната конспирация, в която на карта е поставена не само съдбата на обвинения за убийствата, но и собствения му живот ще разберем тази вечер от 22.00 ч. по KINO NOVA.

Режисьор на лентата "Джак Ричър" е Кристофър Макуори, който спечели симпатиите на кинозрителите още през 1995 г. с излизането на "Обичайните заподозрени", за който беше отличен с "Оскар".

Освен Том Круз и Розамунд Пайк ("Гневът на Титаните", "Не умирай днес") актьорският състав на филма включва имената на Робърт Дювал ("Кръстникът", "Да изчезнеш за 60 секунди") и Ричард Дженкинс ("Кралството", "Изгори след прочитане").

Не пропускайте хитовата лента тази събота в 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова