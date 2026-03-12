В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Петко Кълев от София.

Петко започна играта си с кутия номер 14, но я замени за номер 6, когато получи възможност за смяна с втората оферта на Банкера. С всяка отворена кутия, той премахваше малките суми и офертите бяха повече от изкушаващи. Петко отказа 4200 €, 3000 € и 2500 €, а когато останаха само три кутии, Банкерът предложи оферта от 6500 €. Изкушен от сумите в тях – 2500 €, 10 000 € и 20 000 €, той продължи напред и с последната избрана кутия отстрани 2500 €. С 10 000 € в едната и 20 000 € в другата кутия, трябваше да премине през последното изпитание. Оферта за сигурна сума от 13 500 €. Този път реши да не рискува и прие сделката, а в кутията си откри 10 000 €. Петко изигра играта си по най-добрият начин, надигра Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ с победа и печалба от 13 500 €.

