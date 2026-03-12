В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Невестите от Самоков и семейство Бижеви от София.

Отборите си размениха по два рунда, като Бижеви взеха първи и четвърти, а Невестите втори и трети рунд. Във важният и за двете семейства пети рунд, по-бързи бяха Бижеви. Те успяха да разкрият само два отговора, което даде възможност на Невестите да откраднат точките. Възползвайки се от този шанс, Невестите прибавиха към своя резултат точките от рунда и с 432:131 точки спечелиха играта.

В „Бързи пари“ събраха 32 точки, с което спечелиха още 511,29 € от този епизод.

Днес Невестите ще посрещнат семейство Студенткови от София.

Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова