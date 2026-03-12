Умората и притеснението си казват думата и Маргарита отпада, състезавайки се в категория „Пътувания“, в която е много силна.

Маргарита решава да се запише за участие в The Floor, докато пътува за почивка в Гърция. Чува рекламата по Дарик Радио и веднага започва да си попълва документите за участие. По това време никога не е гледала предаването. Но вечерта си пуска да гледа американския формат. „Когато отидох на кастинга, не знаех, че снимките са в Холандия. Малко преди това ми предстоеше друго пътуване. Запитах се кой ще ми гледа детето, докато текат снимките. Но се намери кой и не съжалявам. Организирахме помощ от бабите и се справихме.“

Когато заминава Маргарита няма представа какво да очаква. Мисли си, че отива на състезание, а хората ще са прекалено концентрирани и фокусирани предимно в играта. „А попаднах в една много приятелска обстановка. Бяхме разпределени в различни хотели. Хората, с които бях в един хотел, станахме като семейство. Пътувахме заедно, хранехме се заедно. Истината е, че след предаването се сприятелих с повечето хора. Създадохме си една много сплотена общност. Честно казано, не очаквах, че ще се случи. Още в деня, в който кацнахме, един от участниците направи общ чат. И оттогава няма ден, в който да не съм влязла вътре, да не следя какво се случва. Всеки споделя каузи, събития, събираме се. Дори, ако ме гледат, в петък се събираме. Койот не е прочел в чата, да провери.”

Маргарита е категорична, че The Floor е най-хубавото нещо, което ѝ се е случило през изминалата година. „Сега с излъчването по телевизията го изживявам отново и емоциите са толкова силни. Като гледам всички участници, съпреживявам всеки дуел.“

По ирония на съдбата Маргарита отпадна от предаването точно в категория „Пътувания“, но самата тя е влюбена в пътешествията.

