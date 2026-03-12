Шеф Виктор Ангелов прояви снизходителност и не елиминира нито един от звездните кулинари в Hell’s Kitchen, въпреки компромисното представяне на вечерната резервация. Строгият кулинар беше категоричен, че очаква пълна мобилизация на Златните и Платинените, а всяка следваща грешка в кухнята ще им струва скъпо.

Футболни емоции връхлитат звездните кулинари в Кухнята на Ада

Първото изпитание за деня превърна звездните участници във футболисти. Въпреки спечелената преднина, Платинените не успяха да се справят с предизвикателството на ястията със сирене и моделът Нора Недкова получи номинация. Междувременно, бившата Мис България Славена Вътова грабна втори имунитет в състезанието.

Аля, която сама избра да напусне Кухнята на Ада: Искам Спирова да спечели Hell’s Kitchen

Последвалата вечерна резервация бе осеяна с препятствия и в двете кухни. Номинираната Нора направи всичко възможно за успешното издаване на поръчките, но грешки валяха дори и от станцията на новото попълнение в отбора Евгени. Златните също се сблъскаха с проблеми. Основен виновник за неуспеха се оказа отличничката Славена, която не съумя да преодолее предизвикателството на ризотото и бе лишена от имунитет.

Бояна от Hell’s Kitchen: Много готвачи нямат семейства, защото работят по много часове! (ВИДЕО)

Въпреки неубедителното представяне на двете дами, шеф Ангелов даде шанс на звездните готвачи да се докажат и реши да не елиминира нито един от тях, поне до следващата им изява в Кухнята на Ада.

Горещата надпревара продължава следващата седмица с кулинарна игра на съдбата, която ще роди невиждани гурме комбинации и нова изненадваща елиминация. Не пропускайте Hell’s Kitchen във вторник, 17 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова