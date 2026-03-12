Тя влиза като хоби готвач, но с големи амбиции. Разкрива, че за нея Hell’s Kitchen e сбъдната мечта. „Както казва шеф Ангелов – едно от чудесата на света. Влязох с голямо желание, с жажда да се уча, да взимам най-доброто от най-добрите. Но понякога не всичко е на всяка цена. Не съм се чувствала подценена от никого от моя отбор. Освен един човек, но тя е ясна за всички – най-добрата Маргарита. Винаги сме си помагали в отбора. Ако някой не знае нещо, другият му показва.“

Бояна от Hell’s Kitchen: Много готвачи нямат семейства, защото работят по много часове! (ВИДЕО)

Как се работи под напрежение и с критиките от страна на шеф Ангелов? Разкажи повече за случая с омлетите…

Напрежението се отразява на всички ни. Но е готино. Яйцата изядоха главите на всички. Оказва се, че са труден продукт. Няма база за сравнение да готвиш в Кухнята на Ада и у дома. Подреждаш си нещата, знаеш кое къде е. Докато там е професионална кухня. Нищо не знаеш къде стои, дори един нож. Започва се едно лутане, търсене… това е нещо „Уау!“.

Самоуката Бояна беше елиминирана от Кухнята на Ада

От професионална гледна точка Аля е щастлива, че е научила много нови неща във формата. Признава, че не е успяла да покаже всичко, на което е способна в предаването. „Вярата ме крепи винаги за нещо по-добро и красиво. Както и в кухнята, така и в личен план. Вярвам, че има добро и добри хора и трябва да си помагаме. Не бива да губим човешкото в себе си. Защото изгубиш ли го, губиш всичко.“

Най-хубавото, което се е случило на Аля в предаването е, че се е сприятелила с много от участниците. Продължили са да си общуват и извън предаването. „Моят фаворит в Hell’s Kitchen е Спирова, защото може и да вика и да е по-емоционална, но душата ѝ е като памук. Страхотен човек е! Пожелавам ѝ успех! И искам да я гледам на финала!“, категорична е Аля.

Татяна: Моят фаворит в Hell’s Kitchen несъмнено е Спирова

Коя е най-голямата подкрепа на Аля извън Hell’s Kitchen, гледайте във видеото.

