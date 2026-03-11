44-годишната пловдивчанка, която участниците в предаването наричали „майко“, гостува в студиото на „На кафе“, за да разкаже повече за преживяванията си в най-горещия риалити формат. Усвоила ли е нови кулинарни умения в предаването, какво мисли за останалите участници, успяла ли е да намери общ език с провокативната Маргарита, какво е научила от Денисиньо и защо точно Спирова е неин фаворит в игтата?

Татяна разказва, че майка ѝ я посрещнала със сълзи в очите. Усетила е притеснението ѝ в предаването. „В нашия род сме много тясно свързани и много липсвах на близките си, както и те на мен. Осъзнах, че сякаш повече те липсваха на мен“, споделя тя и разкрива, че се чувства щастлива от представянето си в играта. „Наистина се изисква кураж, за да го направиш. Особено когато не си професионален готвач. Въпреки че от друга страна, вероятно е по-сложно, когато си професионалист, защото тогава има какво да доказваш. По-трудно е, когато не си професионален готвач, защото аз например, не знаех толкова много неща. Но всички много ми помагаха. Доволна съм от цялото преживяване. В интерес на истината, не съм тъжна, че излязох. Защото уважавам формата. Всички, които работят за него, се отнасяха прекрасно. Но някак не е съвсем моето място, защото съм по-спокоен и балансиран човек. А вътре стресът ми дойде в повече.“

Татяна разкрива, че е научила интересни неща от останалите участници във формата. „Денисиньо ме научи да правя майонеза, която няма грешка. Най-важното е, че в Hell’s Kitchen самият ти кръгозор се отваря. Виждаш още колко по-големи са възможностите на кулинарията и това беше най-важното за мен. Защото аз съм силна в една сфера. И когато се сблъскаш с всички тези хора, с техните знания и умения. Със самия формат – на мен ми подейства вдъхновяващо.”

Според Татяна Маргарита просто не може да общува нормално. Имала е спокойни моменти. „Аз бях певицата в къщата. Моите приятели казват, че не пея добре, но там харесваха моите песни. Дори сме пели заедно с Маргарита и лично с нея не сме имали конфликти в предаването. Не ме е обиждала лично. Но когато изпадне в тъга или депресия, е малко по-смирена. Но това се случва рядко. Темпераментна е, но тя си има нейните причини.“

Татяна признава, че неин фаворит в предаването несъмнено е Спирова. „Аз бях най-голямата в къщата. И тя започна да ме нарича: „Майко“. Оттам всички започнаха да ме наричат така. Дори Милорад – този голям мъж. Станах майката на къщата. Спирова ми е голяма слабост. Тя е много темпераментна и много вика, но има голямо сърце. Все още не умее да владее добре емоциите си. Също така има много знания и много я харесвам.“

Като тийнейджър Татяна мечтае да има нощен бар – място, където хората да се чувстват добре и най-вече да има смесена музика. Успява да сбъдне мечтата си, но след това внезапно решава, че иска да работи в пожарната. Развива ли се професионално в това поприще или впоследствие избира да тръгне по друг път? Тези и още много интересни истории от живота на Татяна, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова