Кукери, чисто нови рецепти и зрелищни кулинарни съревнования очакват зрителите на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Отборите на Сините и Червените ще поемат към града на черешите Кюстендил, където обаче ще се сблъскат с друг любим плод - ябълките. Как ще се справят с чисто новото меню на шеф Ангелов?

По-късно още един участник ще стане част от надпреварата след поредната изпълнена с изненади кастинг битка. Двама нови кандидати ще се присъединят към резервите Кирил, Марио и Басман, а предизвикателството пред тях ще е голямо - авторски специалитети с любимите продукти на шеф Виктор Ангелов и неговия екип.

Новият епизод на Кухнята на Ада ще предложи и поредната вълнуваща и напрегната вечерна резервация, в която всяка грешка ще бъде наказвана сурово, а накрая поредна куртка ще бъде свалена.

Редактор: Боряна Димитрова