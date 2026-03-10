-
-
-
-
-
-
Повелителката на тестото Татяна даде първото си интервю в подкаста “Кухнята след Ада”
Отборът на Червените понесе нова тежка загуба, след като от голямата надпревара в Hell’s Kitchen отпаднаха домакинята Аля и пазителката на българските традиции Татяна.
Кирил Гуцов: В Hell’s Kitchen се чувствах най-зле, когато не успявах да нахраня хората, за които готвя
Денят за претендентите в Кухнята на Ада стартира със заплетено съревнование, в което вкусовите рецептори и владеенето на различни техники се оказаха ключови за крайния успех. Сините и Червените трябваше да отгатнат съставките и рецептите на ястия, приготвени лично от шеф Виктор Ангелов, а след това да ги повторят безупречно.
Най-добре със задачата се справиха неочакваното дуо на темпераментните Маргарита и Спирова, както и майсторът сладкар Цветомир. По-изкусното ястие обаче се оказа това на представителя на мъжкия отбор, което донесе гостуване в родния град на Милорад, Ниш. Загубата пък осигури оранжеви престилки за Татяна и Аля.
Минути преди началото на вечерната резервация те получиха шанс да заслужат куртките си обратно. Татяна се справи с предизвикателството на омлета, докато хоби готвачката Аля избра сама да напусне Hell’s Kitchen. Шокиращото решение оказа влияние на Червените и те не успяха да завършат своите поръчки. Незадоволителното представяне на Татяна пък накара шеф Ангелов да сложи край на участието ѝ.
Кирил Гуцов от Hell’s Kitchen: Храната пише друг вид история, която ми се искаше да опозная още повече в Hell’s Kitchen (ВИДЕО)
Повелителката на тестото даде своето първо интервю в официалния подкаст “Кухнята след Ада”, където разказа за съперничеството си с Маргарита, за непрестанните спорове при Червените и за любовта към българската кухня. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Утре битките в кулинарното шоу продължават с гостуване в града на черешите Кюстендил. Не пропускайте Hell’s Kitchen в сряда, 11 март, от 20:00 ч. по NOVA.
Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.Редактор: Боряна Димитрова
