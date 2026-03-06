Гримьорът, който кара хората да блестят и да се смеят, влиза в подкаста „Кухнята след Ада“ без съжаление и без филтър. Кирил Гуцов - артистът, който вярва, че красотата е мисия и магия разказва за най-горещото си преживяване досега - участието си в “Hell’s Kitchen”.

Той признава, че изобщо не е очаквал да издържи дори ден в кулинарния формат. Смята за лично геройство, че не си е тръгнал първи. Най-трудна за него се оказва адаптацията към съжителството и напрежението между хората, а не самото готвене. „Тото ни накара да се опознаем“, казва той с усмивка, но не крие, че последният му ден е бил изключително тежък.

Кирил разказва и за инцидента в кухнята, при който се изгаря с нагорещено олио, докато премества тиган с изгорели картофи. След формата получава втора степен изгаряне - преживяване, което му напомня колко сурова може да бъде реалността зад телевизионния блясък. „Не осъзнавах колко трудно е да плейтнеш една чиния“, споделя той, а печките, които горят, са единственият ясен спомен от напрежението в ресторанта.

В разговора става дума и за динамиката в отбора, за опитите на Чикагото да контролира и обединява едновременно, както и за желанието му да вижда някои от съотборниците си и след предаването. За други обаче е категоричен - състезателният формат изисква твърдост, която не винаги съвпада с личната му философия. „Никога не съм постигал нищо със стрес“, казва Кирил.

Извън кухнята той е човек с кауза. Работи със слепи жени, които учи как да подчертават красотата си и да се чувстват уверени. Гуцов сподели и за най-трудния момент в живота си - нападение на улицата, което го е разтърсило дълбоко. В подкаста Кирил се разплаква и говори открито за страха да живееш в общество, в което не винаги можеш да бъдеш себе си. „Хората бъркат добрия с глупавия“, казва той, но остава верен на убеждението си, че всеки трябва да живее така, както чувства.

Любовната му история също звучи като сценарий на филм - запознава се с партньора си на рожден ден в Сатиричния театър и заживяват заедно още на втората седмица. Осем години по-късно Кирил говори за моногамия, компромиси и мечтата да бъде родител. Представя си се след пет години с деца и стабилно семейство.

Как гримьорът стига до кухнята? Пътят му минава през Париж, където по препоръка на колежка заминава и започва да се развива професионално. Днес снима видеа с рецепти, защото вярва, че храната също разказва истории - макар и различни от тези, които създава с четката. Според него „историята сега се пише с киноа и чиа“, но класиката винаги остава.

Кой според него трябва да спечели в звездния отбор? Как се е почувствал, когато е получил поканата за участие? И защо твърди, че торта Павлова е едно от най-трудните неща, които е правил - въпреки осемте си опита?

