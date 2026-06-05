Министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съвета на директорите на дружеството, което го управлява.

Той посочи, че дружеството е на загуба от 95 милиона лева – близо 49 милиона евро. „НДК има структурен финансов проблем, текуща загуба, натрупана през годините и намаляваща капиталовата база. Тези загуби обезценяват активите на дружеството – самият сграден фонд на НДК”, обясни министърът.

Спрямо 2024 година, загубата през 22025 година се е увеличила с 502%. По отношение на търговските вземания Милошев каза, че няма подобрение в събираемостта им, направена е обезценка на близо 1 милион евро – „т.е. описани са като несъбираеми”.

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Милошев уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – 5 члена, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г., при положение, че дружеството има натрупана загуба от близо 49 милиона евро, каза министърът. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година – близо 104 000 евро, за 2024 г- близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Възнаграждението на изпълнителния директор Адрияна Татарова са: за 2025 г. – близо 200 681 евро, т.е. месечно възнаграждение – близо 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.

Милошев уточни - правата на държавата като едноличен собственик на капитала на НДК се упражняват от министъра на културата. Дружеството е публично предприятие, което управлява държавно имущество. Акционерният капитал се състои от целия сграден комплекс и прилежащия парцел.

Министърът на културата добави още, че с незаконосъобразен протокол, подписан от заместник-министъра на културата доц. Тодор Чобанов (по това време министър е Мариан Бачев) от 5 август 2025 година, е било изменено правилото за формиране на заплата, с което те нарастват. Той допълни, че още следващата седмица ще издаде заповед решението на Чобанов за формиране размера на заплатите, да бъде отменено. Милошев съобщи, че ще назначи прокурист в дружеството, който ще управлява заедно с изпълнителния директор.

Редактор: Цветина Петрова