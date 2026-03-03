Медицинската сестра и хоби кулинар Диана Григореску беше елиминирана от Hell’s Kitchen тази вечер. След незадоволително представяне в предизвикателствата, шеф Виктор Ангелов взе решение да сложи край на участието й в надпреварата.

Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер

Вечерта в Кухнята на Ада започна със забавен кулинарен скрабъл, в който двата отбора премериха сили за продукти в отборното предизвикателство. Сините успяха да приготвят по-впечатляващи чинии, а за награда получиха посещение при близките на острието Събков в Пловдив. Червените демонстрираха разочароващи ястия, които донесоха на Маргарита и Симона оранжеви престилки.

Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen

Всяка от тях получи възможност да заслужи куртката си обратно, заставайки начело на една от двете кухни за вечерната резервация. Младата Симона не успя да овладее хаоса сред своите съотборници, но грешките на Григореску на станция “Сосове” се оказаха решаващи за отпадането й. При Сините Маргарита съумя да обедини мъжете и да изведе отбора до завършване на финалната поръчка.

Елиминираната Григореску е гост в следващия епизод на официалния подкаст “Кухнята след Ада”, където разказва за незабравимото изживяване в кулинарното риалити, за конфликтите при Червените и за благородната си професия. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox 7 и YouTube.

Гурме предизвикателствата в най-горещия ресторант в България продължават утре вечер с нови рецепти, драматични моменти и съревнования. Не пропускайте Hell’s Kitchen в сряда, 4 март, от 20:00 ч. по NOVA.

