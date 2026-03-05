-
Той даде ексклузивно интервю за подкаста “Кухнята след Ада”
Нов член на отбора на Платинените се сбогува с надпреварата в Hell’s Kitchen. Гримьорът Кирил Гуцов показа сериозни колебания по време на напрегнатата вечерна резервация и беше елиминиран от кулинарното риалити.
Вечерта предложи на звездните участници забавно съревнование и сблъсък с домашно приготвени палачинки. Златните грабнаха победата, а имунитетът тази седмица стана притежание на Славена Вътова. Незадоволителното представяне на Теодор-Чикагото пък му осигури първа среща с номинациите.
Последвалата вечерна резервация протече с поредица от обрати. Първоначални трудности от страна на Златните бяха умело овладени от отличничката Славена и верния ѝ помощник Евгени, което доведе до успешното издаване на всички поръчки.
Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen
Междувременно Чикагото, рапърът Тото и гримьорът Гуцов се превърнаха в основна причина за поредица от забавяния, върнати поръчки и преждевременно изгонване на Платинените от кухнята. Новата загуба принуди шеф Ангелов да направи ключова рокада и да премести композитора Евгени в техните редици.
Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер
Своето първо ексклузивно интервю Кирил Гуцов даде в официалния подкаст на предаването “Кухнята след Ада” с водещ Станислав Иванов. В студиото на поредицата той разказва за премеждията в Кухнята на Ада, неразбирателствата при Платинените и своите фаворити за победата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.
Кулинарните приключения за Сините и Червените продължават следващата седмица с нови предизвикателства, драматични моменти и напрегнати вечерни резервации. Не пропускайте “Hell’s Kitchen във вторник, 10 март, от 20:00 ч. по NOVA.
