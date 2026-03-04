-
Нов претендент влиза в голямата игра тази вечер
Забавно фитнес изпитание ще застане на пътя на Сините и Червените тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Освен с физическото предизвикателство, възпитаниците на шеф Виктор Ангелов ще трябва да се справят и с неговото чисто ново здравословно меню, а резултатите от съревнованието ще определят следващите номинирани.
Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер
Междувременно към амбициозните резерви Бояна, Марио и Кирил за кастинг битка ще се присъединят и двама ветерани с богат опит на международно ниво. Новите попълнения ще направят всичко възможно, за да се доберат до място в надпреварата, но дали ще успеят да преодолеят заплетеното предизвикателство, пред което ще се изправят?
Датската възпитаничка Веселина се прости с мястото си в Hell’s Kitchen
Най-горещият ресторант в България ще посрещне и своите следващи гости за една поредна изпълнена с напрежение и изненади резервация. След елиминацията на медицинската сестра Диана Григореску вчера, тази вечер още един ще напусне кулинарното риалити.
Кой ще е следващият кандидат за голямата победа и чия мечта в Hell’s Kitchen ще угасне, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
