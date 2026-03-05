-
-
-
-
-
-
Още един от известните участници напуска надпреварата
Инфарктен сблъсък очаква Златните и Платинените в новия епизод на най-горещото риалити Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Звездните участници ще се включат в забавна и запомняща се битка за предимство, след която двата отбора ще се впуснат в луда надпревара с вкус на домашни палачинки.
Фитнес предизвикателство очаква Сините и Червените в Hell’s Kitchen
Предизвикателствата в Кухнята на Ада ще продължат със следващата вечерна резервация. Там взискателният шеф Виктор Ангелов отново ще изпита кулинарните умения на Златните и Платинените да приготвят неговото изискано многокомпонентно меню, а в края на вечерта един ще загуби куртката си.
Кулинарна буря и първа звездна елиминация в Hell’s Kitchen тази вечер
Специални гости в най-популярния ресторант в България ще бъдат миналогодишните членове на Златния отбор: Петя Буюклиева, Коцето Калки, Светлана Василева и Даниел Бачорски, както и актрисата Деси Бакърджиева. Ще успеят ли обаче да вкусят от богатия асортимент в менюто?
Какво е общото между сьомгата и кренвиршите? И чие звездно участие в Hell’s Kitchen ще приключи, гледайте тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.
