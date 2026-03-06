Кирил Гуцов днес е в студиото на „На кафе“, където разказва за горещото си участие в кулинарното риалити. Гримьорът споделя, че е сред хората, които много обичат до готвят и често показва творбите си в Instagram.

„За мен храната е голямо пътешествие и доста от нещата, преди да ги покажа в профила си, съм се провалял десетина пъти в приготвянето им. В един момент се получава и го показвам на последователите ми да го видят. Получих обаждане за участие в Hell’s Kitchen и се помислих, че е шега. Звъннах на много хора и всички ме съветваха да опитам. Но в мен имаше особен страх, тъй като съм гледал предаването и знам за какво става дума в него. Най-гадното в предаването е, че ти виждаш хората, на които готвиш, но не си го направил. Някои от тях си тръгват гладни. Звъннах на родителите ми, които се притесняват от такъв тип участие. Това е неизвестна област за мен и се впуснах в дълбоки води. Но ме гледаха и много се радваха на участието ми“, разказва Кирил.

Гуцов признава, че в последния излъчен епизод, се е чувствал като в небрано лозе, но много харесва отбора си.

„Нора е лют характер и е много огнена. В живота обикновено реагирам по-бурно и приятелите ми са изненадани, че не влязох на контра на Нора. Виждах, че и тя не знаеше къде се намира и не исках да я стресирам със скандал. Тото е най-сладкият човек, който срещнах в предаването. Той ми създаваше усещането за спокойствие и сигурност. Нина ме изненада най-много, защото си бях изградил мнение от социалните мрежи за меркантилен човек, който обича лукса. Но тя се оказа грижовна и винаги искаща да помогне. Дори и да не може, имаше желание да осигури помощ. Имах чувството, че само Чикагото се справяше от всички нас в кухнята. Той върви по пътя на храната. Тя му е любопитна и иска да научи повече. Затова и смятам, че той трябва да спечели. Харесва му да е в кухнята и няма друг, който да прави по-добри картофени кюфтета от Чикагото“, коментира съотборниците си гримьорът.

Според него другият отбор са отличници и някои от тях повече са се постарали. Имат чисто стратегическа подготовка.

Кирил разкрива, че двубоят с тортилите и шамарите е продължил повече от 20 минути. Признава, че силно боли да те ударят с тортиля.

Редактор: Райна Аврамова