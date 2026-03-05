Симеон Маринков напусна изненадващо кулинарното риалити Hell’s Kitchen и се прости с надеждите си за финали. Какво не му достигна и какво го спъна в пътя му към победата, отпадналият участник разказва в студиото на „На кафе“. Според него нещата са започнали да вървят надолу след забравяне да посоли и издаване на ястия с по-малък грамаж, от обявения в менюто. Какви са причините за елементарните на пръв поглед грешки?

„Напрежението, нова кухня и наличието на многото камери са част от причините. Пропуснах да сложа сол на пръжките, а в ресторанта в Холандия, където работех, шефът ни показваше как да се овкусяват предварително. От навика сбърках. Суровото яйце бе последната капка, която обърна всичко. Изживяването в Hell’s Kitchen е наистина незабравимо и е безценен урок. Това е нещо, с което не можеш да се сблъскаш в друго място и време“, разкрива факторите, които доведоха до отстраняването му от предаването.

Юлиян Константинов, който е присъствал на вечерната резервация е категоричен, че храната е била много вкусна, момчетата са работили добре и не са разбрали защо шеф Ангелов е изгонил всички от кухнята.

Симеон е спортист, който започва с футбол, но след това се насочва към бокса. За него е важна културата на общуване, средата и манталитета и заради това се спира на боксьорите, при които дисциплината е много по-сериозна. В колективния спорт има повече интриги според него, докато в бокса цари уважение и съпричастност.

„Уравновесеност и самообладание са качествата, които научих от бокса и използвам в кухнята. Също така успявам по-лесно да се разминавам с останалите готвачи и не избухвам в кухнята“, шегува се боксьорът.

Семейството му се занимава с пекарни и младият Симеон от малък помага в семейния бизнес. Още от дете проявява интерес към приготвянето на храна и професионално започва да се занимава с печива, хлебопроизводство и сладкарство. Започва да се обучава в Кулинарна Академия и първият му стаж е в Англия. В началото нивото му е доста ниско, но е благодарен на шеф готвачът, който е индиец, от когото е научил много и му е помогнал да изгради сериозна основа. За съжаление се налага да откаже едногодишен стаж в САЩ, тъй като очаква бебе и не желае да пропусне раждането на детето си. Отива на втори стаж в Шато в Холандия, в който ресторантът няма звезда Мишлен, но Симеон е твърдо убеден, че ще я получат.

„Бих отишъл отново да работя навън, но и тук виждам много възможности и перспективи. Иска ми се поне малко да заприличаме като кулинария на другите страни. Имам планове и концепция за собствен бизнес“, разкрива плановете си Симеон.

Как се защитава звезда Мишлен и какво представлява церемонията по присъждане на високото отличие, гледайте във видеото.

