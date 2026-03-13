-
Гледайте тв играта от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Невестите от Самоков и семейство Студенткови от София.
В третата си битка, Невестите доминираха в първата половина на играта, като спечелиха първите три рунда. Студенткови се разписаха едва в четвърти рунд, а със събраните точки имаха възможност да се борят за победата в пети рунд. Там Студенткови си спечелиха правото да разкриват първи и след като Невестите не успяха да откраднат точките, обърнаха резултата и спечелиха играта с 340:230 точки.
В „Бързи пари“ събраха 63 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.
Днес Студенткови ще посрещнат семейство Пукалови от Горна Оряховица.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни", днес от 17:00 по NOVA.
