В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Георги Вутов от София.

Георги започна играта си с кутия номер 4. Още с първата оферта, Банкерът предложи смяна на кутиите, но той реши да остане с номер 4, а след това отказа и парични предложения за 1500 € и 500 €. Бяха му останали само две от големите суми и когато пак получи възможност да смени кутията си взе при себе си номер 13. В кутия 4 откри 10 €, но за съжаление не беше взел голяма печалба с кутия 13. След като разкри и последните големи суми реши отново да смени и замени номер 13 за номер 14. Чаша, 25 € и 500 € останаха на Георги в последните три кутии. Той отказа предложената от Банкера оферта от 112 €, а с последния избор на кутия се раздели и с 500 €. Останал с 25 € в едната кутия и чаша в другата, Георги се надяваше да си тръгне с чашата. Желанието му се сбъдна, когато я откри в кутия 14 и той си тръгна от „Сделка или не“ със спомен и незабравими емоции от своето участие.

