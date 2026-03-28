Този уикенд София не е просто домакин на първата Световна купа по художествена гимнастика за сезона, а бляскава сцена на най-добрите гимнастички в света. В столицата ни ще се състезават 92 грации в индивидуалната надпревара и 22 ансамбъла от 52 страни.

разказва Велислава Миланова.

Конкуренция като на световно: В София стартира нова технологична ера за художествената гимнастика

„Състезанието вече тече, всички гимнастички и нашите големи звезди ще видим в първата за сезона Световна купа, която е и олимпийска квалификация за Лос Анджелис през 2028 година.“

„Имаме голям брой участници в надпреварата. Мога да кажа, че това е едно мини световно и подготовка за голямото световно, което е през август във Франкфурт“, споделя Християна Тодорова, бронзова медалистка с ансамбъла ни от Рио, международен съдия „Бреве" втора категория и член на техническия комитет към европейска гимнастика.

София в очакване на Световната купа по художествена гимнастика

Състезателките на Русия се завръщат в надпреварата с неутрален статут, също и от Беларус, които гледахме и миналата година. Как това ще размести пластовете и как ще се отрази и от съдийска гледна точка?

„Със сигурност ще бъде интересно, защото всички очакваха да се завърнат. Рано или късно това трябваше да се случи. Но ще им трябва време, защото дълги години бяха извън международната сцена. Ще им трябва време да свикнат – както на състезателките, така и на съдиите. Но смятам, че нещата ще си влязат в норма.“

Тази година и следващата, световните купи, които общо са осем ще се взимат резултатите за квалификациите за олимпийските игри. Това ще накара ли всяка гимнастичка да се бори за всяко свое изиграване и за всяка точка?

„Със сигурност, защото олимпийските игри са най-важното състезание. Всяка една потенциална олимпийка ще се бори за тази квота със зъби и нокти, независимо дали от Световното първенство, Световните купи или от последната фаза – Европейското първенство в годината на олимпиадата.“

Световна купа по художествена гимнастика на живо по NOVA и NOVA SPORT

Още нещо любопитно – новата съдийска система на японска фирма вече работи. Тя ще допринесе за по-добро оценяване. Как работи тя?

„Целта е да има по-обективно и правилно оценяване. Системата е много интересна. Много добре разработена. Съдийства се в реално време. Супервайзерът на състезанието може по всяко време, във всяка секунда да види какво прави всеки от съдиите.“

от 28 до 30 март

