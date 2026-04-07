След като е завършил текущата си мисия, изпадналият внемилост 37-годишен военен предприемач Брайън (Брадли Купър) се завръща в космическата програма на САЩ в Хонолулу, Хавай, където е оставил бившата си приятелка Трейси (Рейчъл Макадамс). Той получава втори шанс и е назначен на старата си длъжност, като трябва да контролира пуска на съвременен шпионски спътник.

Представен е на своята свръзка във военновъздушните сили Алисън (Ема Стоун), която притежава безгранична енергия и е прикрепена служебно към него. Първоначално нежелаещ да бъде част от един екип с младата жена, твърдейки, че е вълк единак, Брайън усеща, че се наслаждава на моментите, прекарани с нея. В същото време той е привлечен обратно от Трейси, която твърди, че е продължила напред с живота си, но в действителност не е.

Романтичната комедия е създадена от режисьора Камерън Кроу, снимал заглавия като "Джери Макгуайър", "Почти известни" и "Ванила Скай".

