Звездите Сандра Бълок и Райън Рейнолдс ще сключат брак по сметка в романтичната комедия „Предложението" тази неделя вечер от 22.00 ч. по NOVA. Бълок е номинирана за „Златен глобус” за страхотното си изпълнение в тази лента, а режисьор е Ан Флечър, известна с работата си по филма „В ритъма на танца".

Във филма героинята на Бълок – Маргарет, е успешен издател в САЩ, но е заплашена от депортиране в родната си Канада. Тя решава да обяви, че вече е сгодена за асистента й Андрю (Райън Рейнолдс), когото е тероризирала години наред. В замяна Маргарет обещава повишение на своя служител и той се съгласява. Необичайната двойка отпътува за Аляска при чудатото семейство на Андрю, докато емиграционните служби ги следват неизменно по петите. Какви обрати предстоят?

Не пропускайте развръзката в романтичната комедия на режисьора Ан Флечър „Предложението" тази неделя от 22.00 ч. по NOVA

