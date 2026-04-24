В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Рилски от Самоков и семейство Късаците от Сопот.

Играта между двете семейства премина в кражба на точки до последния момент и този път, Рилски, трябваше да водят битка за всяка точка, ако искаха да продължат напред. Те успяха да вземат точките на Късаците в първи рунд, но в следващите три рунда, Късаците им отмъкнаха всички точки. Последната надежда на Рилски за победа беше да спечелят последния рунд. Те успяха да откраднат точките на Късаците, но те не бяха достатъчни и с резултат 316:146 точки, Късаците взеха победата.

В „Бързи пари“ събраха 81 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Късаците ще посрещнат семейство Мушмули от Свищов.

Редактор: Боряна Димитрова