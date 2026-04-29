В конкурса „БГ модна икона 2026“ Мариян Станков – Мон Дьо беше отличен за постижения в сферата на арт и лайфстайл журналистиката и получи наградата „ТВ водещ на годината“. Репортер на „На кафе“ разговаря с водещия за неговия стил и за съветите, които получава от стилистите в телевизията.

„В нашата професия интересното много рядко се аплодира или награждава. По принцип ТВ водещият може да сбърка и това не е грях. Но е голям грях ако започне да звучи еднакво и е скучен. Това е нещото, за което винаги мисля. Не бъди скучен и не бъди еднакъв!“, категоричен е водещият.

Той разказва, че е минал през различни етапи в търсене на стила си през годините, но сега се харесва най-много и се усеща най-добре.

„Стилистите в телевизията, които се грижат за моята визия, винаги са право в десетката. Аз не съм от ТВ водещите, които обичат да си налагат мнението и предпочитам да слушам експертизата на хора, които разбират. Така съм и с други неща в живота си. Смятам, че експертите трябва да бъдат слушани. В западната телевизия водещите не са вироглави и затова изглеждат толкова добре. Сещам се за Мадлин Олбрайт, но нямам брошки като нея с различни послания. Нямам нещо, което да е персонално насочено към персоната, която стои срещу мен. В противен случай трябва да имам гардероб от 365 костюма на година. Не съм примадона в това отношение. Важното е да си свърша работата като журналист. Всичко друго е добавена стойност“, разкрива Мон Дьо.

Какво е да си модна икона?

„Модна икона те прави това да имаш белег и ти го носиш. Когато можеш да съчетаваш сам нещата си така, че те да изглеждат уау. Модна икона е Сара Джесика Паркър или „Сексът и градът“. Стилистът на този сериал направи неща, които не сме мислили, че могат да се родят в модата. Да си модна икона е да раждаш стила, а не да си копирач на скъпи витрини“ е мнението на журналиста.

