В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Новозагорки от Нова Загора и семейство Ангелови от Димитровград.

Двете семейства си размениха по два рунда, като Новозагорки взеха втори и трети, а Ангелови първи и четвърти рунд. Близкия резултат постави отборите в изходна позиция и последен шанс за победа в решаващия пети рунд. В него, Новозагорки, бяха по-бързи и точни, разкриха всички отговори и не оставиха възможност на Ангелови да откраднат. Това им донесе победата с 464:174 точки и втори опит да спечелят по-голяма сума за отбора.

Този път в „Бързи пари“ събраха 145 точки, което им донесе още 511,29 € от този епизод и продължават напред към третия си съперник.

Днес Новозагорки ще посрещнат семейство Банови от Стара Загора.

Редактор: Райна Аврамова