Николаос Цитиридис е водещ, стендъп комик и журналист, който предстои да се впусне в любопитно предизвикателство. Цитиридис направи страхотно участие в „Като две капки вода“ миналия сезон, а в следващата му работа ще раздава пари по улиците като водещ на телевизионното предаване Smart Face. В студиото на „На фокус с Лора Крумова“ водещият разкрива повече подробности за регламента на телевизионния формат.

„Smart Face е формат, който залага на импровизации, снима се на улицата и ми е интересен. Не обичам аутокюто, защото за мен то е вид рамка и ограничение. Харесва ми да работя на терен, защото не съществува ред. В предаването Smart Face нямаме скъпо студио, но декорът ни не най-скъп от всички, защото са българските редове. Нямаме публика, статисти и покани. Ден или два предварително ще обявяваме къде ще отидем да снимаме. Двигателят на предаването е следният: спирам случаен човек на улицата, задавам му въпрос, ако той иска да спечели пари трябва да намери друг случаен човек, който да отговори вместо него. Трябва да се ориентираш и това е най-хубавото във формата. Разчитаме на много неща, които не можем да контролираме и затова рискът не е премерен. В градовете царят абсолютни безредици, когато снимаме. Около нас става лудница. Има хора, които искам да участват, но те си мислят, че съм лош човек от новините. Но ако има нещо, от което хората се страхуват повече от новинарите, това е Жоро Игнатов от „Съдебен спор“. Обяснявам, че не съм дошъл да правя скандали, но хората често бягат. Очевидно да се изложиш по телевизията е голям страх и срам за всеки човек. Не го разбирам, но го приемам, че съществува. Казвам им, че не могат да се изложат в предаване, в което аз участвам. Приятната част е, че можеш да изкараш добра сума пари - до 10 хиляди евро на епизод. Предаването е в три рунда: в първият кръг случаен човек може да отговори на 4 въпроса, които носят 200 евро. В началото въпросите са много лесни, но е важно да имаш добрата преценка да откриеш кой знае отговорите. Това е интересното - да направиш добра преценка и да профилираш хората около теб“, разказва повече детайли за играта Цитиридис.

Николаос признава, че си е променил стила на водене и в новото риалити Smart Face подхожда много внимателно към всеки човек.

„В трети кръг на предаването, който ние наричаме верижна реакция, са големите пари. Това означава, че си изкарал много пари в първи кръг и след това си победил нашата звезда. Във всеки един епизод имаме специален гост, който също играе за пари, но те отиват за благотворителност. Но който и да спечели, в звездния рунд – звездата или случайния човек, получава правото да играе верижна реакция. Тя е от 5 въпроса и ако откриеш кой да отговори на тях, печелиш 10 хиляди евро. Но уловката е, че ти избираш първия човек, който отговаря, а ако даде верен отговор, той избира следващия. Наслагват се и затова се получава верижна реакция. Ще е по-забавно от предаване за знания. Smart Face ще скара най-много семейства, заради въпросите“, допълва с повече информация регламента на риалитито.

Водещият признава, че мисли за себе си като журналист, тъй като за него това е човек, който обича словото, има критично мислене и е наивен в мисленето си, че може да промени нещо с работата си. Разкрива, че е запазил наивитета си и детското мислене. Продължава да черпи от опита си на парламентарен репортер, когато е гонил депутати за интервюта. След година и половина, разбира, че не е неговата работа.

За Николаос поколението Gen Z са млади хора, които правят нещо забележително в момента – проправят си път в свят, който не е създаден за тях и такъв, който е леко разрушен от по-възрастните поколения. Според него те ще успеят да направят нов и различен свят, и е тяхно задължение да се опитат да разбият всички стереотипи на старите.

„Започнах да се интересувам от политика, когато разбрах, че ще уча журналистика, а след това започнах да се вълнувам от нещата. Журналистиката я избрах, защото освен литературата и българския език нищо друго не ми вървеше в училище. На 17 години вече бях стажант в новинарска редакция и е неизбежно да продължиш с тази професия, когато се заобиколен от хора, които пулсират на тази вълна“, признава журналистът и водещ на предаване по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова