Специален гост в "На кафе" тази сутрин бе водещият на новия формат Николаос Цитиридис, който разясни правилата на играта и разигра импровизиран епизод в студиото с участието на Гала и екипа на предаването.

Smart Face е предаване, което се снима по целия свят – популярно е в САЩ, страшен хит е в Испания, в Аржентина, Израел, Холандия. Играта е много интересна, тъй като представлява нещо, което всеки е виждал. Със сигурност в интернет всички сме виждали човек, който задава въпроси на хора от улицата. Това го имаме и е запазено. Но има нещо ключово – и то са правилата на Smart Face.

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face, стартира на 19 май

Но как този формат дойде у нас? Как ти предложиха да си водещ?

Предложиха ми още миналата година след „Капките“. След грандиозния финал и след поредния грандиозния успех, който постигна това предаване. Подписах импресарски договор с Global. Малко по-късно ми се обадиха по телефона. Казаха ми, че имат нещо за мен и ме повикаха на разговор. Ставаше дума точно за Smart Face. Не бях гледал формата до този момент. Изгледах колкото се може повече епизоди, за да разбера за какво става въпрос и да се подготвя за т.нар. нулев или пилотен епизод, който заснехме, за да го представим на телевизията. Още на първия снимачен ден видяхме, че ще се получи със сигурност. Защото улиците на България и то не само в София са пълни с образи, които заслужават да бъдат видени. И имат какво да покажат. Разбира се, има и случаи, в които хората бягат от нашите камери.

Притеснява ли се българинът дали няма да се изложи?

Това винаги е първият въпрос, когато спра някой и го питам: „Искате ли да играете Smart Face и да спечелите пари?“. Не е: „Колко пари ще спечеля?“, а „Ще се изложа ли?“. Искам да успокоя хората, че когато аз съм в това предаване, шансът някой да се изложи повече от мен, е много малък. Така че не се притеснявайте, ако ме видите на улицата с моите оператори, елате. Защото – първо има пари за раздаване. Всеки епизод могат да бъдат спечелени до 10 хиляди евро. Това е много висока сума, защото това е разходка. Ти си излязъл и се разхождаш по улицата и изведнъж ме виждаш. Ако да кажем ти си човекът, който ще спечели 10-те хиляди евро, това няма да ти отнеме повече от час и половина от деня. И то не непрекъсната работа.

Но каква е идеята на предаването и как се стига до парите?

Предаването е разделено на три рунда. В първия най-основния и важен рунд аз започвам да търся случайни хора по улицата. Спирам ги с въпроса: „Искаш ли да играеш Smart Face и да спечелиш пари?“ Човекът-участник приема. Задавам въпрос, но не той трябва да отговори на въпроса, а трябва да се огледа около себе си и да посочи друг случаен непознат, който би могъл да го направи. Защото идеята на предаването не е за знанията, който човек притежава, а за правилната преценка, която има. Отивам и задавам въпроса на избрания човек. Ако има верен отговор, човекът печели парите. Така с всеки следващ посочен случаен непознат, който даде верен отговор, човекът участник трупа пари – 20 евро, 50 евро и т.н.

Много хора, които са дали правилни отговори, се чудят – а за мен няма ли да има награда? Това зависи от участника, ако иска, може да почерпи с нещо правилно отговорилият.

Първи кръг е с четири въпроса, а максималната сума, която може да спечели играчът са 200 евро. Играем с няколко човека, за да видим кой ще спечели най-много. Когато имаме първенец на епизода с най-много спечелени пари, той продължава към т.нар. звезден рунд. Всички участвали в първи рунд получават сумата, която са си спечелили.

Николаос Цитиридис излиза на улицата и започва да раздава пари в най-новото шоу на NOVA – Smart Face

В звездния рунд се играе за още 500 евро, които победителят от първи може да добави към спечелените 200. Нарича се звезден рунд, защото имаме звезда в епизода. Специален гост, който играе срещу нашия първенец. Ако звездата спечели, парите отиват за благотворителност. Голяма част от бюджета на предаването отива за благотворителни цели. Първенецът и звездата играят играта 2 от 3. Аз отново задавам въпрос и се търсят случайни минувачи. Но в този рунд аз задавам сравнителни въпроси и на практика печели отговор, който е по-близо до истината.

Ако човекът спечели звездния рунд, стига до рунда, наречен „верижна реакция“ и голямата сума от 10 хиляди евро. За мен това е най-интересната и рисковата част от играта. Защото ако имаш правилна преценка, тя ще ти свърши работа само до първия въпрос. Защо? Има пет въпроса – ти си финалистът. Задавам ти първия въпрос, намираш случаен минувач, който да отговори. Ако се справи, задавам следващия въпрос, но случайният минувач посочва друг човек вместо теб, който да отговори. Така се наслагват случайните непознати до петия човек. Това е пътят към десетте хиляди евро.

Цитиридис разказва, че откакто е обявено предаването, хората по улицата постоянно го спират с въпроса: „Имаш ли пари?“, „Раздаваш ли пари?“, „Къде са парите?“. Специално за предаването „На кафе“ водещият на Smart Face е подготвил с импровизирана игра с наградна валута, наречена „цитиридки“. „Както и в Smart Face така и в тази игра няма да има нагласени въпроси. Търсим правилната преценка.“

Гледайте импровизирания епизод на Smart Face в „На кафе“, в което Гала ще играе ролята на звездата в т.нар. звезден рунд. Ще успеят ли панелистите да се справят с предизвикателството, пред което ще ги изправи Николаос Цитиридис и ще има ли победител в играта, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова