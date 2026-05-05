В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Михаил Каменов от Котел.

Михаил започна играта си с кутия номер 3. След много добри първи кутии, той получи оферта от 2200 €, която отказа, а след това Банкера покачи офертите си на 2500 € и 2750 €, които също не прие. Двете най-високи суми бяха в неразкритите кутии и Мишо смело продължи напред, като отказа и следващите оферти от 2000 € и 2800 €. Когато достигна до финала и остана само с две кутии, в които имаше 200 € и 30 000 €, той получи оферта от 7500 €. Реши да не рискува и прие сигурната сума, а в своята кутия откри едва 200 €. Смело и уверено, Мишо изигра своята игра по най-добрият начин, надхитри Банкера и си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 7500 €.

