В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Новозагорки от Нова Загора и семейство Ураганови от Перник.

След убедителната си победа в предишния епизод, този път за Новозагорки играта не беше толкова лесна. Ураганови спечелиха първия рунд, а Новозагорки успяха да вземат втори и трети рунд и да поведат в резултата. Но не беше за дълго, защото Ураганови взеха водачеството след като спечелиха четвърти рунд. Последния шанс за победа за Новозагорки беше в пети рунд, в който обаче разкриха само един отговор и Ураганови се възползваха от възможността да откраднат точките и да печелят играта с 328:134 точки.

В „Бързи пари“ събраха 171 точки и спечелиха 511,29 € от този епизод.

Днес Ураганови ще посрещнат семейство Аверите.

