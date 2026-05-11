Започва деветото издание на конкурса MOST в подкрепа на българското съвременно изкуство. От 12 до 30 май авторите могат да кандидатстват, като представят свои творби и артистични концепции. Под мотото “Капитал от идеи” инициативата дава възможност на художници с ясно изразена творческа визия да направят следваща крачка в професионалното си развитие и да достигнат до по-широка публика. В миналогодишното издание на конкурса участие са взели над 300 творци.

„Целта е да бъдат подкрепена съвременни български художници и да бъдат откривани нови имена, които да бъдат промотирани от галерията, която има вече над 18 години опит в промотирането на съвременни български артисти. Тя е насочена към смели, иноватири, нови имена, които биха искали да бъдат представени от галерията през следващата година“, заяви Деница Гергова, артистичен директор на галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5.

Редактор: Райна Аврамова