Когато е на 15 години, Михаела Маринова се появява на кастингите на X Factor и кара всички да се обърнат след гласа й. Оттогава са минали 11 години, в които от малко изумително пеещо момиче, тя се превърна в един от най-успешните млади артисти на България. След като подписва договор с „Вирджиния Рекърдс“, още първите й песни не просто я въвеждат на сцената, а я поставят директно по средата на разговора за българската поп музика.

Хитовете ѝ започват да се трупат не просто като отделни успехи, а като елементи на разпознаваем стил, който преминава през различни етапи чрез музикални партньорства с редица съ-автори, музикални продуценти и артисти като Любо Киров, Pavell, Ангел Дюлгеров, Тино, Monoir, Alex Parker, JINBYJIN.

На 28 ноември 2026 г., като част от есенното издание на обичания фестивал „Салон на изкуствата“ в Националния дворец на културата, Михаела ще се качи на сцената на Зала 1, за да направи поредната си стъпка напред. След три студийни албума, завиден брой награди, десетки песни, които хората не просто слушат, а носят със себе си, тя е готова да прескочи и тази важна летва и да подари на публиката незабравима среща с музиката.

“Стъпвам в Зала 1 на НДК с благодарност за пътя и с вяра в музиката, която ни събира. Готова съм да изляза на сцената с всичко, което съм събрала по пътя дотук - вдъхновение, сила и любов. Това ще е най-голямата и най-личната ми среща с вас досега, която тихо и търпеливо чакаше времето си. И времето настъпи,” споделя Михаела.

2026 г. е специална за Михаела Маринова. Тя влезе успешно в ролята на Сали Боулс в мюзикъла „Кабаре“ на Музикалния театър, а и за първи път се представи като вокален педагог в предаването „Като две капки вода“, където помага на някои от най-разпознаваемите лица в българския ефир и показва различното лице на своя опит. А между всичко това - непрекъснато движение. Концерти, срещи с публика, нови песни, които добавят нюанси към вече изграденото. Следващият ѝ музикален етап набира скорост - нов кратък албум, който излиза съвсем скоро.

На 28 ноември Михаела Маринова няма просто да излезе на най-голямата сцена в кариерата си. Тя ще застане там с цялата история зад себе си и с много любов към пътя, който е извървяла.

Редактор: Райна Аврамова