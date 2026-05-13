На 25 септември 2026 година в зала 1 на НДК, София ще посрещне ЛЮБОВ — мащабен, красив и емоционален спектакъл, който обещава да се превърне в едно от най-вълнуващите културни събития на годината.

След напълно разпродадената и вече култова „Коледна приказка“, създателите Деси Тенекеджиева и маестро Йордан Камджалов начело на GENESIS Orchestra, продължават своето творческо и духовно пътешествие в нов спектакъл, посветен на най-силната човешка емоция — Любовта.

Преди година над 4000 души изпълниха Зала 1 на НДК, а хиляди останаха без билети.

Сега публиката ще преживее изцяло нов спектакъл, нова програма и нови солисти — но със същата магия, която превръща всяка среща с този артистичен тандем в незабравимо преживяване. ЛЮБОВ е вълшебен, модерен и различен от всичко, което българската сцена е виждала досега.

Двамата изявени артисти и приятели, пресичат творческите си пътищата за първи път през 2021 ва -година. И ето, че 5 години по-късно, ЛЮБОВТА е отново централна тема на спектакъла- заради нея се раждаме, дишаме и живеем, заради нея творим…Световни класически шедьоври от музика, поезия, кино, балет, пърформанс, фантастична сценография и осветление и ефектна мултимедия, се преплитат в уникалния авторския спектакъл на Деси Тенекеджиева, в който ще я видим и като актриса на 25 септември в зала 1 на НДК от 20ч.

Диригент е магнетичният маестро Камджалов, а музикалните солисти са сред най-изявените и даровити млади музиканти не само у нас, но и по света, печелили редица елитни международни конкурси и отличия. Всички те са номинирани или носители на най-престижния приз за млади таланти в България - Наградата за Полет в Изкуството "Стоян Камбарев“.

СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ /роял/

СТОЯН КАРАИВАНОВ /бандонеон/

ИЛИНА ИЛИЕВА /виола/

ВИКТОР ТЕОДОСИЕВ /валдхорна/

ЕМОНА ГЕОРГИЕВА /балет/

Гост звезда е любимката на България, порасналото вече дете-чудо КРИСИЯ- единственият вокалист в концерта и ще впечатли публиката с уникалните си интерпретации на няколко разтърсващи световни любовни хита.

Специален гост е фантастичния цигулар - ЗОРНИЦА ИЛАРИОНОВА, работила многократко с маестро Камджалов, но за първи път се присъединява към магичния проект на Деси Тенекеджиева и младите си колеги от Фондация „Стоян Камбарев“

Традиционно в спектаклите ще участват и прекрасните малки балеринки от студиото на Галина Сребрева.

Как започна всичко: През февруари 2021 бе премиерата на ЛЮБОВ с поредица от спектакли в зала "България"и страната.

„Проектът Камджалов - Тенекеджиева притежава категорична авторска концепция. Всеки детайл - от излизането на изпълнителите, носещи светлината в ръцете си, до ангелчето на финала, е поднесен елегантно, с вкус и с чувство за мярка. Нещо, което не се наблюдава напоследък по родните сцени. ЛЮБОВ е истински проект на Надеждата. Изцяло извън клишетата и втръсналите стандарти, той вплита деликатно няколко изкуства и е на път да създаде нов и желан жанр, в който водеща е Любовта“.

Димитър Сотиров- изкуствовед, музикален критик и журналист

Оттогава спектакълът прерасна в традиционен коледен подарък под името -КОЛЕДНА ПРИКАЗКА, който докосна емоционално публиката по време на турнето си из цяла България всяка година с различни солисти и програма, а в края на 2024 та, препълни Зала 1 на НДК, след което бе излъчен и в новогодишната програма на БНТ.

