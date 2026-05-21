Вече 18 години Кошер събира хора, компании и идеи, които движат България напред. През 2026 г. форумът прави следващата крачка към разговорите, които влияят на посоката на развитие у нас.

Изкуственият интелект, геополитическата несигурност и променящите се очаквания към работата вече пренареждат начина, по който компаниите растат, екипите се адаптират, а хората избират къде да вложат времето и таланта си. В този момент България има нужда от място, където тези теми се разглеждат като част от една и съща реалност.

Затова Кошер 2026 събира в една програма хората, които обикновено водят тези разговори поотделно - компании, професионалисти, експерти и млади хора, които тепърва ще заемат своето място в тази среда.

В Кошер за бизнес фокусът ще бъде върху темите, които вече стоят пред много компании у нас - как се адаптират екипи към новата реалност, как се излиза от кризи и какви възможности се отварят пред българския бизнес. Освен дискусии и срещи с ключови хора, форумът ще покаже и български технологии, които рядко стигат до широка публика, включително разработки в сферата на сателитите и роботиката.

В Кошер за работа посетителите ще срещнат над 90 активни работодатели, но форматът ще излезе отвъд класическата представа за кариерно изложение. В програмата ще има практически разговори по теми като как да преговаряш за по-висока заплата, кои свои права като служител често не познаваш и как работодателите реално виждат твоето CV.

„Не искаме Кошер да бъде събитие, на което хората просто минават, слушат няколко лекции и си тръгват. Искаме да бъде мястото, на което бизнесът, професионалистите и младите хора си казват по-честно какво не работи, какво се променя и какво можем да направим оттук нататък“, споделя Деси Манова, директор на форума Кошер.

Форумът е насочен към основатели, мениджъри, експерти, професионалисти и млади хора, които не искат просто да следят какво се случва в България, а да бъдат част от следващите стъпки.

До 19 юни билетите за Кошер 2026 са с до 50% отстъпка на hive.bg. Посетителите могат да изберат различни нива на достъп - от безплатни зони с компании и технологии до дискусии, бизнес формати и специални срещи. За студентите е предвидена 90% отстъпка.

