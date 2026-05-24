„Спечелихме много приятели във формата. Нямаше конкуренция помежду ни и не смятаме, че има загубили в това предаване. Сезонът беше много силен. Всички имахме и слаби образи, но и много силни такива“, споделят Емилия и Дънди.

Емилия споделя, че се гордее от избора си за финална песен и харесва много Паша Христова. „Аз съм голям патриот. Започнала съм да се занимавам с народна музика, фолклор и те са в мен. Закърмена съм с тях, обичам България. Българската музика ми е дала много!“

Дънди, от своя страна, признава, че е закърмен с рок енд рол. „Обичам българската музика. И преоткрих парчетата от 70-те и 80-те години на рок енд рола в България. Обожавам тази музика. На мен ми харесва първичността, която носи този музикален жанр. Свободата на духа. Затова с Десо Данчев от „Мастило“ си направихме един проект и се чудим как да си кръстим групата. До скоро мислехме да я наречем „Паник атака“, обаче обмисляме дали да не е просто „Дънди“. В началото парчетата ни са малко по-бавни, но ще се засилим постепенно“.

Емилия признава, че не е очаквала, че Дънди пее така добре. Споделя, че много се е променила покрай участието си в „Капките“. „За мен форматът е като училище. Така го усетих. Преминах го, като жена съм имала своята суета, но се научих, че човек може всичко, стига да има желание. За мен беше важно да участвам, защото се преборих с моите съмнения и страхове. Отпуснах се в „Капките“. Хората винаги са ми гласували огромна любов и доверие. Самата аз не съм спирала да работа от 16-годишна. Но в „Капките“ някак ме видяха в по-различна светлина. Те те показват в различна светлина. Показват и какъв си като човек.“

„За мен „Капките“ бяха като „зелено училище“. Бях много притеснен, но когато се качиш в асансьора и обявяват образа ти, имаш два варианта – или да се окъкаш от притеснение или да излезеш и да изкефиш на имитацията“, признава Дънди.

Емилия описва финала на „Като две капки вода“ Сезона-Слънце като грандиозно събитие. „Сцената беше уникална, всичко беше много хубаво! Аз съм излизала много пъти в „Арена 8888 София“, но беше много различно“, разкрива поп фолк дивата и споделя, че на 20 март 2027 година подготвя свой собствен голям концерт в същата зала.

Как Емилия и Дънди определят успеха на DARA на „Евровизия“, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова