В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Гергана Донова от Белово.

Гергана започна своята игра с кутия номер 17. Още в първите разкрити кутии се раздели с двете най-високи суми, а след това реши да смени своята кутия за номер 7. Отваряйки кутия 17 се лиши от цели 20 000 €, но въпреки трудното начало продължи смело напред и отказа следващите оферти от 550 €, 900 € и 1200 €. В последните три кутии, Гергана успя да запази 5000 € и 10 000 €, но заедно с тях останаха и 5 €. Тя отново рискува и отхвърли предложението на Банкера за сигурна печалба от 2500 €, а с последната разкрита кутия отстрани най-малката сума от играта. Финалът я изправи пред труден избор. В едната кутия имаше 5000 €, а в другата два пъти повече - 10 000 €. Тя отказа последната оферта за смяна на кутиите и остана с номер 7, в която откри 5000 €. Играта на Гергана беше изпълнена с предизвикателства и смели решения, но в края, кутията на която повярва ѝ донесе печалба от 5000 €, с която тя завърши участието си в „Сделка или не“.

