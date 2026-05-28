На 31 май в полунощ по DIEMA в аудио-визуалната „Фрактура” ще бъде направена премиера на новите клипове на The Rolling Stones, Anthrax, Madball и Evanescence.

В предаването на Васко Катинчаров ще бъде излъчено интервю с Jyrki 69 (The 69 Eyes) и ще бъде припомнено какви истории разказа Nita Strauss за българските си фенове. Ще бъдат излъчени две нови концертни изпълнения нa Nine Inch Nails и репортаж от немския фестивал “Summer Breeze”.

Зрителите ще научат последните музикални новини от седмицата, в рубриката “Караоке” ще пеят заедно с Drowning Pool, ще видят как Schizophrenia правят кавър на Morbid Angel, класическата песен ще бъде нa Scorpions, в “Exotic“ ще бъдат представени Diaura, a в рубриката “Live Archive” ще си припомнят архивни кадри от шоуто на Edguy в България през 2009 година. Клипове, концертни и акустични изпълнения на Sons of Liberty, Illumishade, Stanley Simmons, Lek City Case, Metalite, Todomal, Black Spikes и Blue Medusa също ще намерят място в предстоящото издание на шоуто.

Не пропускайте най-интересното от световната и българска рок сцена в предаването за рок музика „Фрактура” на 31 май, неделя от 00:00 ч. и с повторение в петък, 5 юни от 00:30 ч. по DIEMA.

Редактор: Райна Аврамова