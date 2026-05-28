Истинско бойно зрелище и епични сблъсъци очакват феновете на бойните спортове на 30 май от 19:30 ч., когато SENSHI 31 Gladiators ще превърне Античния театър в Пловдив в арена на сила, техника и непримирим дух.
Международната галавечер събира бойци от Италия, Словения, Мароко, Бразилия, Франция, Полша, България, Испания, Япония, Китай, Румъния, Англия, Литва и Нидерландия. Те ще предложат зрелищни сблъсъци, които обещават да задържат вниманието на публиката от първия до последния гонг.
Акцент на вечерта е Grand Prix турнирът в лека категория (до 70 кг), който ще бъде допълнен от три супер битки с участието бойни звезди като Бенджамин Адегбуи, известен с победата си с нокаут над Бадр Хари, както и Томас Бриджуотър – брат на един от водещите бойци в тежка категория Леви Ригтерс.
Вижте пълната бойна карта на SENSHI 31 Gladiators:
Grand Prix Lightweight:
Анджело Волпе (Италия) – Само Петче (Словения)
Айсам Чадид (Мароко) – Бруно Газани (Бразилия)
Хирокацу Мияги (Япония) – Драгомир Петров (България)
Зехао Жанг (Китай) – Мариан Лапушнеану (Румъния)
Максон Виние (Франция) – Виктор Колая (Полша)
Михаил Велчовски (България) – Андрес Касадо (Испания)
Супер битки:
KWU FULL CONTACT -75 кг: Аарон Слиман (Англия) – Атанас Божилов (България)
KWU FULL CONTACT 95+ кг: Асдрен Гаши (Белгия) – Томас Бриджуотър (Нидерландия)
KWU FULL CONTACT 95+ кг: Даниел Динев (България) – Бенджамин Адегбуи (Румъния)
Билетите за SENSHI 31 Gladiators в Пловдив вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg – не пропускайте да станете част от едно от най-големите бойни събития за годината. Централният вход на Античния театър ще отвори врати в 18:30 часа за зрителите, а входът откъм бул. "Цар Борис III Обединител" няма да работи на 30 май.
Бойната галавечер SENSHI 31 Gladiators ще се излъчва на живо по DIEMA.
NOVA е медиен партньор на събитието.
