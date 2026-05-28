Истинско бойно зрелище и епични сблъсъци очакват феновете на бойните спортове на 30 май от 19:30 ч., когато SENSHI 31 Gladiators ще превърне Античния театър в Пловдив в арена на сила, техника и непримирим дух.

Международната галавечер събира бойци от Италия, Словения, Мароко, Бразилия, Франция, Полша, България, Испания, Япония, Китай, Румъния, Англия, Литва и Нидерландия. Те ще предложат зрелищни сблъсъци, които обещават да задържат вниманието на публиката от първия до последния гонг.

Акцент на вечерта е Grand Prix турнирът в лека категория (до 70 кг), който ще бъде допълнен от три супер битки с участието бойни звезди като Бенджамин Адегбуи, известен с победата си с нокаут над Бадр Хари, както и Томас Бриджуотър – брат на един от водещите бойци в тежка категория Леви Ригтерс.

Вижте пълната бойна карта на SENSHI 31 Gladiators:

Grand Prix Lightweight:

Анджело Волпе (Италия) – Само Петче (Словения)

Айсам Чадид (Мароко) – Бруно Газани (Бразилия)

Хирокацу Мияги (Япония) – Драгомир Петров (България)

Зехао Жанг (Китай) – Мариан Лапушнеану (Румъния)

Максон Виние (Франция) – Виктор Колая (Полша)

Михаил Велчовски (България) – Андрес Касадо (Испания)

Супер битки:

KWU FULL CONTACT -75 кг: Аарон Слиман (Англия) – Атанас Божилов (България)

KWU FULL CONTACT 95+ кг: Асдрен Гаши (Белгия) – Томас Бриджуотър (Нидерландия)

KWU FULL CONTACT 95+ кг: Даниел Динев (България) – Бенджамин Адегбуи (Румъния)

Билетите за SENSHI 31 Gladiators в Пловдив вече са в продажба в мрежата на Eventim.bg – не пропускайте да станете част от едно от най-големите бойни събития за годината. Централният вход на Античния театър ще отвори врати в 18:30 часа за зрителите, а входът откъм бул. "Цар Борис III Обединител" няма да работи на 30 май.

Бойната галавечер SENSHI 31 Gladiators ще се излъчва на живо по DIEMA.

NOVA е медиен партньор на събитието.

Редактор: Райна Аврамова