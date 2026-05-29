Световната звезда с балканска душа разказва за музиката, любовта и живота извън сцената специално пред NOVA
Гръцката суперзвезда Константинос Аргирос се завръща в България, а пред камерата на NOVA отваря вратите към един много личен свят. В ексклузивно интервю за „Събуди се“ изпълнителят за първи път допуска български журналисти на специално място, където прекарва най-ценните мигове със семейството и близките си.
Дни след като навърши 40 години, Аргирос разказва за живота си в Атинската ривиера и новия си албум, вдъхновен от легендите на Егейско море, и отправя специална покана към българските си фенове - да празнуват заедно неговия юбилей в края на август на концертите му във Варна, Бургас и Пловдив.
„Концертите, които ще направим ще са най-добрите концерти на всички времена. Навърших 40 години и искам да благодаря на феновете си за цялата подкрепа и любов. Обещавам ви, че най-хубавото предстои. Обичам да правя нова музика и да изследвам нови неща. Както знаете скоро ще издам нов албум, а наскоро пуснах и новата си песен, посветена на звука на Егейско море. Нямам търпение да чуете целия албум, който излиза на 26 юни. Това наистина е душата на егейско море и сърцето ми и сърцето на гръцкия народ“, сподели гръцката супер звезда.
Цялото му интервю пред Юлиян Стоянов може да гледате утре сутрин в „Събуди се".
