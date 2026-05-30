Положителна тенденция - вече повече хора се завръщат за постоянно в България, в сравнение с тези, които напускат страната за работа в чужбина. За шеста поредна година форумът „България на пет океана" събра на едно място над 5 хиляди посетители, водещи компании и едни от най-успешните българи от различни сфери. Основната тема и този път беше бъдещето – как България да привлича, развива и задържа своите таланти. Повече за форума разказва репортерът на NOVA Катерина Грънчарова.

"Бъдещето е свързано с младите хора, които искат да останат тук в страната и тези които искат да се завърнат. Много динамични бяха тези 6 години тази кауза се развива непрекъснато", с тези думи откри форума Bulgaria Wants You президентът на Република България Илияна Йотова.





От сцената до бизнеса и технологиите, историите са различни. Общото между тях обаче е вярата, че успехът е възможен и тук.

"В нашето днк има повече иновация от колкото в днк на много други и ние трябва да започнем от там. Иначе България е едно от най-прекрасните места за живеене на света, казва ви го човек който е пътува 200 дни в годината", сподели опита си основателят на Webit Пламен Русев.





Според участниците България често подценява собствените си успехи и възможности.



"Такива способности каквито имаме ние българите, рядко има. Такива възможности, каквито ни дава тази държава, колкото да е малка и клета, както я наричаме всички, почти ги няма в света", категоричен е Даниел Бачорски.





Според успелите хора първата крачка винаги започва със смелостта да опиташ.



"За мен е много важно, когато сме несигурни, точно тогава да се изправяме и да правим нещата от които ни е страх. Аз имам много дни в които хич не ми се занимава с нищо и на пук го правя, за да се предизвикам. Защото когато се предизвикаш, тогава само израстваш", каза победителката в "Евровизия" DARA.



А данните също показват промяна. Над 44 хиляди души са се заселили в България през последната година, като повече от половината от тях са български граждани.

"Много хора не вярват, че в България могат да се реализират, но от моя гледна точка специално в музикалния бизнес в България могат да се реализират в пъти по лесно от колкото в друга държава. Ако сте талантливи, ако музиката ви е важна, не се колебайте да стъпите тук и да се реализирате у нас", призова музикалният продуцент Саня Армутлиева.

А посланието от сцената беше едно – възможностите съществуват и те са тук, в България!

Редактор: Райна Аврамова