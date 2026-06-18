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Гледайте грандиозния концерт-спектакъл тази неделя от 20.00 ч. по NOVA
Тази година БГ Радио отбеляза 25-годишнината си с грандиозен концерт-спектакъл. Най-любимите на поколения българи песни бяха изпети от изпълнители, записани в историята ни със златни букви.
Само броени дни след грандиозния концерт по случай 25 годишния юбилей на БГ Радио пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ зрителите на NOVA ще могат да проследят мащабното музикално събитие в ефира на NOVA.
Водещи на бляскавия музикален юбилей са обичаните актьори Мария Бакалова и Юлиан Вергов.
Фондацията, Б.Т.Р., Любо Киров, ROBI и TINO, DEEP ZONE Project, Дони и Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Веселин Маринов, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Михаела Маринова, DARA, Криско, Васил Найденов, Графа, Мария Илиева, Молец, D2 и Elizabet отпразнуваха заедно с всички фенове на българската музика знаменателната годишнина.
25-годишна музикална история оживява! Гледайте грандиозния концерт по случай 25-годишния юбилей на БГ Радио на 21 юни, неделя от 20.00ч.по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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