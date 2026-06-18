Гъст пушек и пламъци се издигнаха над югоизточния район „Капотня” в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщи за „Ройтерс” очевидец.

Първоначално не беше ясно какъв е източникът на пожара. В района се намира московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва, написа кметът Сергей Собянин в Telegram.

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По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели ударят московския Нефтопреработвателен завод (МНПЗ), предаде ТАСС.

„Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията”, написа той в своя канал в социалната мрежа „Макс” (руска социална мрежа).

Редактор: Ивета Костадинова