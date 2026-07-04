Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Когато системата определяше докъде се простира талантът, той се превърна в идол. Тази неделя: Георги Аспарухов-Гунди. 55 години вечност.
Политика под повърхността. Проф. Екатерина Михайлова за държавата и хората 40 години по-късно.
Легион „Свобода за Русия“. Кои са руснаците, които се изправиха срещу Путин? В историите на Мария Йотова
Един разговор в памет на големият български актьор Йосиф Сърчаджиев.
Между България и Америка. Легендата на „Ахат“ Денис Ризов пред Лора Крумова.
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Редактор: Боряна Димитрова
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