Когато системата определяше докъде се простира талантът, той се превърна в идол. Тази неделя: Георги Аспарухов-Гунди. 55 години вечност.

Политика под повърхността. Проф. Екатерина Михайлова за държавата и хората 40 години по-късно.

Легион „Свобода за Русия“. Кои са руснаците, които се изправиха срещу Путин? В историите на Мария Йотова

Един разговор в памет на големият български актьор Йосиф Сърчаджиев.

Между България и Америка. Легендата на „Ахат“ Денис Ризов пред Лора Крумова.

Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.

Редактор: Боряна Димитрова