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Филмът е дело на режисьора Исидор Карадимов
На червения килим на премиерата е Виктория Бочевска.
„Броени минути ни делят от това да гледаме филма „Развод на кредит“. Освен романтична комедия, филмът е съвременна градска сатира, защото разказва за двама души, чиято любов е приключила, но остават заедно заради ипотека“, разказва репортерът на NOVA.
„Зрителите могат да очакват много забавление. Всеки, който отиде да го гледа, ще се усмихне, ще се забавлява. Общо взето човек може да се разведе с жена си, но с банката е по-трудно“, разказва режисьорът на лентата Исидор Карадимов.
NOVA е медиен партньор на филма.Редактор: Боряна Димитрова
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