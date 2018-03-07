Отново лек автомобил изгоря в Благоевград, предаде БГНЕС. Сигналът за горящия автомобил е получен в 7:35 ч. от района на „Покровнишко шосе”. Пламналият автомобил е бил зад хале на бившия завод „Зиенто”.

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Екип огнеборци са загасили горящия автомобил „БМВ”, но той вече е бил изгорял напълно. Това е поредният лек автомобил, запален в областния град от Нова година насам.

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